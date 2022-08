Biljettenregen op snelweg bij Oosterhout tijdens politie-achtervolging

Een bijzonder beeld gisteren op de A59 ter hoogte van Oosterhout in Noord-Brabant. Meerdere automobilisten zetten hun auto aan de kant om biljetten op te rapen die tijdens een politie-achtervolging uit een vluchtauto werden gegooid. "Collega's die op de plek aankwamen, troffen een chaos aan", zegt een woordvoerder van de politie.

Het begon allemaal op het Veilingterrein in Rotterdam-Kralingen. Daar werd een man beroofd van een supermarkttas met daarin een grote hoeveelheid biljetten. Agenten kregen dat te horen en begonnen een achtervolging op de auto met de daders.

Via de A16 draaide de wagen de A59 op richting Brabant. Ter hoogte van Oosterhout openden de vluchtende dieven een van de raampjes om er vervolgens biljetten uit te gooien. Op videoplatform Dumpert staat een filmpje waarop dat te zien is.

Jesse zat in de auto, niet ver achter de vluchtende dieven. "Het regende geld", laat hij aan RTV Rijnmond weten. "Ze gooiden het geld recht op onze auto. De busjes van de politie zaten er net achter." Jesse stopte niet om de biljetten te verzamelen. "Ik wilde geen gevaar veroorzaken. Maar achter me zag ik in ieder geval één vrouw uitstappen."

Mensen gaven geld terug

De politie bevestigt het verhaal van Jesse en zegt ook dat de vrouw niet de enige was. Meerdere weggebruikers waren uitgestapt om geldbiljetten op te rapen. "Maar een aantal van die mensen heeft dat geld wel meteen overhandigd aan de politie", zegt de woordvoerder.

Hoeveel geld precies is gedumpt en hoeveel mensen dat geld níet hebben teruggegeven, kan de politie niet zeggen. "Maar het is wel zo dat het niet inleveren van dat geld strafbaar is."

Het is de verdachten niet gelukt om de politie van zich af te schudden. Bij Raamsdonksveer werden de drie inzittenden van de vluchtauto gearresteerd. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Den Bosch, een 21-jarige man uit Groningen en een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Agenten van de politie Maas-Rotte vonden eenmaal terug bij het bureau nog twee briefjes van 50 euro tussen de grille van de auto.