Kraamzorg Eindhovense moeders in hotel: te weinig personeel voor thuiszorg

In Eindhoven wordt, vanwege het personeelstekort in de zorg, een deel van de kraamtijd in een hotel georganiseerd. Moeders en hun pasgeboren baby's moeten daar hun toevlucht zoeken omdat thuiszorg niet altijd meer mogelijk is.

Vanaf morgen worden in het Holiday Inn twee maanden lang kersverse moeders en hun baby's opgevangen. Moeders die opname in het hotel weigeren en op thuishulp hopen, lopen het risico geen kraamzorg te ontvangen.

Het 'kraamzorghotel' is een samenwerking tussen grote zorgverzekeraars in de regio -ZilverenKruis, CZ, Menzis en Coöperatie VGZ - en de kraamzorgorganisaties Kraamzus, Kraamzorg VDA en Zorgmed. Het biedt vooralsnog alleen een oplossing voor de klanten van die kraamzorgorganisaties.

Zorg in het hotel is geen verplichting, maar vanwege de personeelstekorten zeggen de organisaties niet te kunnen garanderen dat kraamzorg thuis mogelijk is. "Natuurlijk wordt er altijd getracht aan de zorgplicht te voldoen. Maar als we niet kunnen leveren, kunnen we niet leveren", zegt een woordvoerder van Coöperatie VGZ tegen Omroep Brabant.

Efficiënter werken

Op meer plekken in Nederland gaat het volgens VGZ spannend worden, maar Eindhoven spant de kroon. "Dat komt door een unieke combinatie van personeelstekort, vakanties, ziekteverzuim én een piek in het aantal verzoeken voor kraamzorg voor augustus en september."

In het Holiday Inn is minder personeel nodig, omdat de kraamverzorgers er meerdere vrouwen tegelijk kunnen bedienen. "Waar een kraamverzorgende normaal in acht uur tijd twee cliënten kan helpen, zijn dat er in het zorghotel waarschijnlijk vier, misschien zelfs vijf of zes. Alleen al omdat er geen reistijd meer is, is dit een stuk efficiënter."

In eerste instantie worden er vier kamers geopend. Dat kan worden uitgebreid tot negen kamers, het maximale aantal dat kan draaien met twee kraamverzorgenden overdag en eentje in de nacht. Iedere moeder krijgt een eigen kamer. Partners kunnen blijven slapen, maar kinderen niet - uitgezonderd de pasgeboren baby uiteraard.

Na het verblijf in het hotel kunnen de ouders thuis nog kraamzorg ontvangen, maar volgens de organisaties zal dit waarschijnlijk digitale kraamzorg zijn. Dat betekent dat ouders inloggen op een website met instructiefilmpjes.