Vanavond op tv: Pelosi in Taiwan • Ambulances te druk • VVD door met Rutte? • Al-Qaida-leider gedood

Hoe reageert China op de komst van Pelosi in Taiwan? Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is geland in Taiwan. Ze is de hoogste Amerikaanse functionaris die de eilandstaat aandoet sinds 1997. Het bezoek ligt erg gevoelig in China, dat Taiwan beschouwt als afvallige provincie. Als reactie op Pelosi's bezoek kondigde het Chinese ministerie van Defensie "gerichte militaire actie" aan rondom Taiwan. Wat betekent dat precies? En hoe zal China verder reageren? Te gast in de studio is Jonathan Holslag, professor internationale betrekkingen.

Druk op de huisartsenpost en ambulancediensten neemt toe Ambulancediensten worden steeds vaker gebeld en moeten vaker uitrukken, waardoor de druk op het personeel toeneemt. In sommige regio's is er zelfs een stijging van 18 procent. Bellen mensen te vaak voor problemen die ook konden wachten, is het te druk bij de huisartsenpost, is er een te groot personeelskost in de zorg of is het een combinatie van problemen? De reden is nog niet duidelijk, maar dat de druk voor flinke problemen zorgt, is zeker.

VS doodt al-Qaida-leider Afgelopen weekend doodde een Amerikaanse drone al-Qaida-leider Ayman al-Zawahiri in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat zei president Biden gisteravond. Zawahiri plande samen met Osama bin Laden de aanslagen van 11 september 2001. Hij was een van de meest gezochte terreurleiders ter wereld. De vraag die nu in de VS vooral leeft, is: wie nodige Zawahiri in Afghanistan uit? Wat deed hij in een wijk waar veel Taliban-kopstukken wonen? En wat betekent dat voor de relatie van de VS met de Taliban?