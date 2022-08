Vanavond op tv: Pelosi bezoekt Taiwan • Druk op ambulancediensten neemt toe

Het is nog niet officieel bevestigd, maar volgens Taiwanese media gaat het gebeuren: het bezoek van voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi in Taiwan. China heeft al eerder gewaarschuwd dat ze maatregelen zullen treffen als het bezoek doorgaat. Wat voor maatregelen dat zijn is niet duidelijk, maar het Chinese ministerie van Defensie stelde eerder dat het "sterke tegenmaatregelen" zal treffen.

Druk op de huisartsenpost en ambulancediensten neemt toe

Ambulancediensten worden steeds vaker gebeld en moeten vaker uitrukken, waardoor de druk op het personeel toeneemt. In sommige regio's is er zelfs een stijging van 18 procent. Bellen mensen te vaak voor problemen die ook konden wachten, is het te druk bij de huisartsenpost, is er een te groot personeelskost in de zorg of is het een combinatie van problemen?

De reden is nog niet duidelijk, maar dat de druk voor flinke problemen zorgt, is zeker.