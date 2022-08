Rotterdamse brug hoeft toch niet te worden ontmanteld voor superjacht Bezos

Het leidde begin dit jaar tot ophef in Rotterdam en ver daarbuiten: de markante Koningshavenbrug moest worden ontmanteld, omdat anders een peperduur superjacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos niet naar Rotterdam kon varen.

Maar inmiddels is duidelijk dat het schip zonder het uit elkaar halen van de brug toch in de Maasstad is aangekomen. De maritieme nieuwssite Schuttevaer schrijft dat Project Y721, zoals het schip heet, via een andere route en zonder masten met succes van de bouwwerf in Alblasserdam naar Rotterdam is gevaren.

Rijksmonument

Eerder veroorzaakten plannen om de brug te ontmantelen, die ook wel bekend staat als De Hef, veel ophef. Er werd een Facebookactie opgezet om eieren naar het schip te gooien als het voorbij zou varen en bouwer Oceanco werd bedreigd.

In 2017 had Rotterdam na renovatie gezegd dat de brug, die stamt uit 1878, nooit meer gedemonteerd zou worden. Het is een rijksmonument, waar sinds 1993 geen treinen meer overheen rijden.

De drie masten van 70 meter hoog van het vaartuig van Bezos worden nu op de scheepswerf van Greenport Rotterdam geplaatst op het schip. Vanuit die plek kan het vervolgens de Noordzee bereiken, zonder dat er bruggen worden gepasseerd.

Project Y721 wordt straks het grootste superjacht dat ooit is gebouwd. In totaal is het jacht 127 meter lang en het zou 430 miljoen euro kosten.

In Rotterdam waren inwoners verbaasd dat er plannen bestonden om De Hef te ontmantelen: