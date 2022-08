Wie was de door de VS gedode al-Qaida-leider Zawahiri?

Zawahiri werd in 1951 geboren en groeide op in Caïro. Op foto's is te zien dat hij een bril droeg en een dikke grijze baard had. Ook droeg hij een witte tulband. Op latere leeftijd had hij een flinke bult op zijn voorhoofd, vermoedelijk ontstaan door het vele bidden.

"Zawahiri was niet de rockster onder de jihadistische leiders. Het was een saaie man, een intellectueel", zegt VPRO-journalist Abdou Bouzerda in het NOS Radio 1 Journaal. "Hij kwam uit een middenklasse gezin in Egypte, en was chirurg."

Hij werd door een Amerikaanse drone-aanval gedood in Kabul en VS plaatste eerder al een premie van 25 miljoen dollar op het hoofd van Ayman al-Zawahiri. De Egyptenaar wordt gezien als de man die samen met Osama Bin Laden de aanslagen van 11 september 2001 in New York plande. Wie was de 71-jarige al-Qaida-leider?

Zawahiri was bijna zijn hele leven aanhanger van de radicale islam. "Dat begon al als puber toen hij zich aansloot bij de Moslimbroederschap en later als activist tijdens zijn studie aan de universiteit van Caïro", zegt Jorrit Kamminga van Instituut Clingendael. "In de jaren 70 richtte zijn activisme zich vooral op het omver werpen van de Egyptische regering. In de jaren 80, toen hij voor het eerst Pakistan bezocht, werd hij langzamerhand onderdeel van de internationale jihad."

Zawahiri was volgens persbureau AP een van de honderden militanten die werd gearresteerd en gemarteld in de Egyptische gevangenis na de moord van president Anwar Sadat. Deze ervaring zou hem nog verder hebben geradicaliseerd. Zeven jaar later, in 1998, was hij aanwezig toen Bin Laden al-Qaida oprichtte. Zijn eigen Egyptische militante groep ging op in die terroristische organisatie.

Identiteit en tactiek

Waar Bin Laden een identiteit gaf aan al-Qaida en zorgde voor de geldstromen, was Zawahiri de man van de tactieken. Hij werd beschouwd als de ideoloog van de terreurorganisatie en was verantwoordelijk voor een georganiseerd netwerk militanten dat zich niet alleen in Afghanistan, maar over de hele wereld bevond. "Binnen al-Qaida was hij de intellectueel. Hij schreef tal van boeken. Bijvoorbeeld over hoe je een duistere jihad tegen de VS moest voeren", zegt Bouzerda.

Hoewel er weinig bekend is over de relatie tussen Bin Laden en Zawahiri weten we wel dat die zeer nauw was, zegt Kamminga. "Want Zawahiri zou ook als de persoonlijke dokter van Bin Laden gefungeerd hebben."