PSV mogelijk tegen Rangers in CL, Twente loot Fiorentina en AZ wellicht naar Portugal

Als PSV erin slaagt om AS Monaco te verslaan in de derde voorronde van de Champions League, dan is Rangers FC of Royale Union Sint-Gillis de volgende tegenstander. Dat heeft de loting vandaag uitgewezen. PSV, dat het Benfica van oud-trainer Roger Schmidt bij de loting ontliep, begint met een uitwedstrijd. In de play-offs van de Conference League ligt er voor FC Twente mogelijk een tweestrijd met het Italiaanse Fiorentina in het verschiet. AZ treft mogelijk Riga FC uit Letland of het Portugese Gil Vicente FC. Van Bronckhorst traint Rangers Het scheelde een haartje of Rangers had zich vorig seizoen rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst verloor de finale van de Europa League pas na strafschoppen van Eintracht Frankfurt. Tien jaar nadat de Schotse topclub wegens financieel wanbeleid werd teruggezet naar de vierde divisie, is Rangers weer helemaal terug. In 2021 pakte de club die gesteund wordt door het protestante deel van Glasgow zijn eerste landstitel sinds de verplichte degradatie. En vorig seizoen won de ploeg de beker, enkele dagen na de verloren Europa League-finale. Van Bronckhorst bouwde sinds zijn aanstelling bij Rangers in november voort op het goede werk van zijn voorganger Steven Gerrard. Wel moest de oud-coach van Feyenoord deze zomer afscheid nemen van Calvin Bassey, die voor 23 miljoen naar Ajax vertrok. In de persoon van de Turkse verdediger Ridvan Yilmaz van Besiktas werd zijn opvolger gevonden.

Bart Nieuwkoop is basisspeler bij Union - Pro Shots

Verder zal Van Bronckhorst opgelucht zijn dat de overige sterspelers vooralsnog behouden zijn. Rangers steunt op de doelgerichte Colombiaanse spits Alfredo Morelos, de creativiteit van vleugelspits Ryan Kent en veel scorende rechtsback James Tavernier. Na 58 jaar terug in Europa Union speelde 58 jaar geleden voor het laatst in Europa. De Brusselse club veroverde tot 1935 elf landstitels, maar verbleef daarna vele jaren op lager niveau. Na 48 jaar afwezigheid keerde de ploeg vorig seizoen terug in de Jupiler Pro League, waar het tot ieders verrassing direct lange tijd koploper was. Maar in de play-offs moest het de landstitel toch aan Club Brugge laten. Na het succesvolle seizoen vertrok trainer Felice Mazzu naar Anderlecht en sterkhouder Casper Nielsen ging naar Club Brugge. Bart Nieuwkoop, die als rechtsback bij Feyenoord en Willem II geen hoogvlieger bleek, is een vaste basisspeler van Union. Deze zomer trok de club onder anderen FC Emmen-middenvelder Oussama El Azzouzi aan, ook niet bepaald een aanwinst van Champions League-niveau. De opvolger van Mazzu is zijn assistent Karel Geraerts. De voormalig international van België begint pas aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Het moge duidelijk zijn: Rangers begint het tweeluik als favoriet en maakt de grootste kans om de mogelijke opponent van PSV (of Monaco) te worden.

PSV speelt vanavond en volgende week dinsdag tegen Monaco. Als dat tweeluik wordt gewonnen, dan wacht op 16 of 17 augustus en 23 of 24 augustus de play-off tegen Rangers of Union. Als PSV er niet in slaagt om Monaco te verslaan, dan gaat het rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. Twente treft het niet met Fiorentina Bij de loting van de Conference League heeft FC Twente het niet getroffen. De ploeg uit Enschede kreeg met het Italiaanse Fiorentina de op papier sterkst mogelijke tegenstander. De wedstrijden worden op 18 en 25 augustus gespeeld. Twente speelt eerst nog in de derde voorronde tegen het Servische Cukaricki, komende donderdag en op 11 augustus. Fiorentina eindigde afgelopen seizoen als zevende in de Serie A. De ploeg uit Florence heeft met Sofyan Amrabat (voormalig FC Utrecht en Feyenoord) één oud-eredivisiespeler in de gelederen. Deze zomer versterkte de ploeg zich met spits Luka Jovic van Real Madrid en rechtsback Dodo van Sjachtar Donetsk. Als AZ erin slaagt om het Schotse Dundee United uit te schakelen, dan moet de ploeg van trainer Pascal Jansen in de play-offs naar Portugal of Letland. AZ treft de winnaar van Riga FC tegen Gil Vicente. De Portugese ploeg speelt voor het eerst in de clubgeschiedenis Europees voetbal, dankzij de vijfde plaats in de competitie van vorig seizoen. Drievoudig Lets kampioen Riga heeft wat meer internationale ervaring. De club heeft er dit seizoen al twee voorrondes opzitten. Alle vier de duels met het Noord-Ierse Derry City en het Slowaakse Ruzomberok leverden een overwinning op.