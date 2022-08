Van Wonderen blaast frisse wind door Heerenveen en 'richt pijlen niet alleen op Sydney'

Kees van Wonderen had geen zin in een baantje. Hij wilde een uitdaging. En die lag op hem te wachten in Friesland. Een nieuw team smeden en weer een vertrouwde club in de subtop worden, dat was het doel. Over drie dagen zien we hoe het ervoor staat, als sc Heerenveen het eredivisieseizoen opent tegen Sparta.

In de bestuurskamer van het Abe Lenstra-stadion keken ze vorig seizoen verlekkerd naar De Adelaarshorst. Van Wonderen hield Go Ahead Eagles soeverein in de eredivisie, liet de Eagles af en toe fraai voetballen en bouwde een stevig fundament voor de komende jaren.