Aantal passagiers op Schiphol moet ook na zomer omlaag

Het aantal passagiers op Schiphol moet ook na de zomer omlaag. Om die reden blijft er in september en oktober een maximumaantal reizigers gelden: in september mogen 67.500 reizigers per dag vanaf de luchthaven vertrekken. In oktober zijn dat er 69.500.

Vooral rond de herfstvakantie in oktober worden er nu te veel reizigers verwacht: gemiddeld kunnen er 3500 reizigers per dag niet mee door deze limiet. In september zijn er ook dagen waarop er nu te veel mensen verwacht worden, al geldt dat voor het grootste deel van de maand niet, laat de luchthaven weten.

Door limieten te stellen hoopt de luchthaven de drukte beheersbaar te houden. Door personeelstekort, voornamelijk bij de beveiliging, zijn er al maanden grote problemen op Schiphol.

Slotcoördinator

Hoe dit wordt uitgevoerd, bepaalt de slotcoördinator in overleg met luchtvaartmaatschappijen. De slotcoördinator verwacht dat vergelijkbare maatregelen nodig zijn als in de laatste helft van augustus. Dat houdt in dat uiteindelijk veel mensen alsnog mee kunnen - al dan niet op een omgeboekte vlucht - en dat het boeken van nieuwe vluchten voor een deel wordt stilgelegd.

Het zal zeer beperkt voorkomen dat reizigers die al geboekt hebben niet meer mee kunnen, zegt directeur Hugo Thomassen van slotcoördinator ACNL.

Het overleg en de verdeling van de capaciteit kost een week of twee, schat Thomassen in. Over drie weken zullen naar verwachting de reizigers geïnformeerd zijn.

KLM laat weten de verkoop van vliegtickets vanaf Schiphol in september en oktober te beperken. Annuleringen zullen daarom niet nodig zijn, verwacht de luchtvaartmaatschappij.

Voor Transavia is het geen verrassing dat er een maximumaantal passagiers blijft gelden. Een woordvoerder omschrijft het wel als een teleurstelling. Het is volgens haar nog te vroeg om te zeggen of er annuleringen nodig zijn.

Extra bakken

Door de maatregelen is de capaciteit van de luchthaven in september en oktober lager dan in de zomer. In augustus geldt namelijk een maximumaantal van 73.000 reizigers.

Volgens een woordvoerder van de luchthaven moet de capaciteit na augustus worden teruggeschroefd, omdat mensen in de herfst meer bakken gebruiken bij de veiligheidscontroles, bijvoorbeeld omdat ze winterjassen dragen. Dat vergt meer inspanning van het personeel.

Vanaf augustus stromen er 200 nieuwe beveiligers in, zegt de luchthaven, en vanaf oktober naar verwachting nog eens 80. Hoeveel beveiligers er uitstromen, is niet bekendgemaakt.