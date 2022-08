Politie in regio Den Haag heeft nieuwe strategie tegen jeugdbendes

De politie in de regio Den Haag pakt criminele jeugdgroepen op een andere manier aan. De nieuwe strategie moet ervoor zorgen dat het aanhoudende geweld afneemt. Onder de nieuwe aanpak zijn er vorige maand vier jongeren aangehouden.

De jongeren zijn tussen de 15 en 19 jaar oud en maken deel uit van rivaliserende groepen, meldt het AD. Bij huiszoekingen in acht woningen vonden agenten wapens en 30.000 euro.

Hoofdofficier bij het OM Michiel Zwinkels zegt dat de politie wapens voorbij zag komen in video's. Via de beelden was het mogelijk de jongeren op te sporen en aan te houden. Ze worden verdacht van vergrijpen als diefstal tot poging tot doodslag, meldt het AD verder.

Nieuw aanwas 'eruit trekken'

Als onderdeel van de nieuwe aanpak is een politieteam van 25 mensen opgezet. Dat is een bijzondere stap, omdat zo'n groot team normaal gesproken alleen wordt opgetuigd na bijvoorbeeld een moord of een ontvoering, legt politiechef Paul van Musscher bij Omroep West.

Als zo'n zaak is opgelost, wordt het team weer ontbonden. Dit collectief gaat alleen voor langere tijd aan de slag.

Het is de bedoeling dat zo in kaart wordt gebracht wat er tussen de rivaliserende jeugdbendes speelt. Onder anderen de leiders en de nieuwe aanwas moeten op die manier in beeld komen. "Die laatste hoop je er dan snel weer uit te kunnen trekken", aldus Van Musscher.

Er wordt ook samengewerkt met jeugdzorg, scholen en de gemeentes in de regio. Bij de laatst opgepakte jongeren ging jeugdzorg gelijk aan de slag. De gezinnen zijn bezocht waar werd gesproken met de kinderen en ook met de ouders.

Onschuldige mensen getroffen

De nieuwe aanpak is hard nodig, zo vinden het Openbaar Ministerie, gemeentes en de politie. Uit cijfers blijkt volgens het AD dat vooral in de Haagse regio jongeren het slachtoffer worden van geweld. Daarbij worden ook steeds vaker vuurwapens gebruikt, zegt hoofdofficier Zwinkels in het NOS Radio 1 Journaal.

Hij zegt tegen Omroep West dat er zo'n dertig jeugdgroepen actief zijn, waarvan zes of zeven vaak de strijd met elkaar aangaan. Ze dagen elkaar uit via rapliedjes en op social media. Op straat barst vervolgens het geweld los. De andere jeugdbendes houden zich bezig met andere vergrijpen, zoals diefstal en inbraken.

Naast jongeren worden ook onschuldige mensen getroffen door het geweld. Zo kregen bezoekers van een winkelcentrum in Delft te maken met jongeren die elkaar aanvielen met kapmessen. En in Zoetermeer is een vuurwerkbom bij het huis van een oude vrouw naar binnen gegooid. Later bleek dat een vergissing, omdat het huis van een van de jongeren het beoogde doelwit was.

Twee jongeren vertellen (onherkenbaar) aan de NOS waarom zij soms een mes op zak hebben: