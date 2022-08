Bedrijfsartsen waarschuwen voor overspannenheid door personeelstekort

Door het tekort aan personeel neemt de druk op overige werknemers toe, waardoor er meer mensen overspannen thuis komen te zitten. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), meldde BNR.

Nog meer personeelskrapte

Harde cijfers heeft de beroepsvereniging niet, maar in de spreekkamer zien bedrijfsartsen de eerste signalen, zegt NVAB-voorzitter Boyd Thijssens in het NOS Radio 1 Journaal.

"Dat zijn dus mensen die met overspanning of burn-out thuis zijn komen te zitten en waarbij werkdruk, soms ten gevolge van weinig collega's, een rol heeft gespeeld", zegt hij.

Thijssens noemt dat zorgwekkend. "Want die personeelskrapte is er nog wel even", legt hij uit, waardoor er een soort domino-effect ontstaat met uitvallend personeel en nog meer personeelskrapte tot gevolg.

In juni bleek uit cijfers van het CBS dat het ziekteverzuim in de eerste drie maanden van dit jaar op recordhoogte lag. Dat ging om al het ziekteverzuim en niet enkel om overspannenheidsklachten. In die periode was er ook een golf aan coronabesmettingen.

Perfectionisme

De bedrijfsartsen zien de problemen vooral terugkeren in de zorg, maar inmiddels ook in steeds meer andere sectoren zoals de bouw en horeca.

Naast werkdruk spelen vaak ook andere factoren een rol bij het ontwikkelen van overspannenheidsklachten, zegt Thijssens. Als voorbeelden noemt hij karaktertrekken zoals perfectionisme of de thuissituatie.

Volgens hem kan het helpen als mensen eerder naar de bedrijfsarts gaan, voordat klachten te ernstig worden. Ook zouden werkgevers ervoor kunnen kiezen om een bepaald stuk dienstverlening niet meer te doen omdat de werkdruk anders te hoog is, zegt hij.