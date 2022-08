Vrouwen onder viaduct Haaksbergen blijken moeder en dochter

De twee vrouwen die gisternacht werden gevonden onder een viaduct op de N18 bij Haaksbergen blijken een moeder en haar 36-jarige dochter. De moeder overleefde de val vanaf het viaduct niet. Haar dochter is zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar en aanspreekbaar.

Toen gisternacht rond 01.30 uur de melding binnenkwam dat er twee personen onder het viaduct lagen, ging de politie in eerste instantie uit van een verkeersongeval. Maar omdat beide vrouwen naast de verwondingen van de val ook nog ander letsel hadden, werd het incident aangemerkt als een misdrijf.

Op het moment dat de politie arriveerde, was de moeder al overleden. Haar dochter werd ernstig gewond naast haar aangetroffen.

Dochter aangehouden

Nadat de dochter gisteren in het ziekenhuis zelf kon vertellen wie zij was en een eerste lezing gaf over wat er gebeurd zou zijn, werd ze aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar moeder. In het ziekenhuis wordt ze door de politie bewaakt.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTV Oost dat het nog onduidelijk is wat zich in de nacht van zondag op maandag precies heeft afgespeeld. Er wordt daarom rekening gehouden met alle scenario's.

Nader onderzoek moet uitwijzen wie het letsel heeft veroorzaakt dat losstaat van de val. Er wordt onder meer gekeken of de vrouwen zichzelf hebben verwond of dat er een derde persoon bij de zaak betrokken is.

Afgelegen plek

De plek waar de twee vrouwen werden gevonden, ligt zo'n twee kilometer van de bebouwde kom van Haaksbergen en bijna vier kilometer buiten Boekelo. Omdat het gaat om een afgelegen plek in het buitengebied, heeft de politie getuigen opgeroepen zich te melden en eventuele videobeelden van bewakingscamera's of dashcams te delen.