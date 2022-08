Loek den Edel (88) overleden, maker van de eerste Ajax-goal ooit in de eredivisie

Oud-voetballer Loek den Edel is op 88-jarige leeftijd overleden. Den Edel is de maker van het allereerste doelpunt ooit van Ajax in de eredivisie.

Van Edel was op 2 september 1956 matchwinner in de competitiewedstrijd tegen NAC (1-0). Met zeven goals droeg hij dat seizoen bij aan de landstitel van Ajax. Het seizoen daarna was hij basisspeler in de eerste Europa Cup-wedstrijd van Ajax, op bezoek bij het Oost-Duitse Wismut Aue.

Den Edel speelde van 1945 tot 1959 bij Ajax. Daarna kwam hij uit voor Alkmaar'54, Vitesse en Limburgia.