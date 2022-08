Williams-zusjes zijn nog niet uitgespeeld, nu is ook Venus (42) terug op de baan

De Williams-zusjes zijn als veertigers zeker nog niet uitgespeeld in het mondiale toptennis. Een maand na de rentree van Serena op Wimbledon, is met de 42-jarige Venus ook de oudste van de twee teruggekeerd in het enkelspel.

En dat was echt geen publiciteitsstunt van de Citi Open, het WTA-toernooi van Washington. Williams kreeg het publiek met heel wat fraaie punten weer op de banken, ook al kostte en gebrek aan wedstrijdritme haar uiteindelijk de partij tegen Rebecca Marino (6-4, 1-6, 4-6). Williams stond nog met 4-1 voor in de beslissende set.

"Mijn spel was nog wat roestig", zei ze na haar rentree, na bijna een jaar afwezigheid. "Dat was ook te verwachten. Ik moet meer toernooien gaan spelen om beter te kunnen spelen."