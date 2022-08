Clement heeft Monaco naar zijn hand gezet: 'PSV moet niet in de val lopen'

Negen maanden geleden stonden PSV en AS Monaco twee keer tegenover elkaar in de groepsfase van de Europa League. Dat was geen succes voor de Eindhovenaren: thuis werd een pijnlijke 2-1 nederlaag geleden, twee weken later eindigde het duel in Stade Louis II in een oersaaie 0-0. Vanavond staan beide clubs tegenover elkaar in de derde voorronde van de Champions League. Er is veel veranderd sinds de herfst van 2021. Niet alleen bij PSV, waar Ruud van Nistelrooij de plek heeft ingenomen van Roger Schmidt, maar ook bij Monaco. Daar staat sinds begin dit jaar Philippe Clement aan het roer, als vervanger van Niko Kovac. Na een uiterst beroerde start wist de 38-voudig Belgisch international de Monegasken aan de praat te krijgen. En hoe: van de tien laatste competitieduels in Frankrijk won Monaco er negen. Die lijn hoopt Clement tegen PSV voort te zetten.

Verbazing De keuze voor Clement, die met KRC Genk en Club Brugge drie jaar op rij kampioen van België was geworden, werd in Monaco met verbazing bekeken, zegt Jurriaan van Wessem, voetbaljournalist, kenner van het Franse voetbal en woonachtig in het vorstendom. En in de eerste weken werden de wenkbrauwen alleen maar verder opgetrokken.

Monaco-trainer Philippe Clement langs de lijn - AFP

"Het ging aanvankelijk helemaal niet goed met Clement. En toen Monaco in maart in de Europa League werd uitgeschakeld door Braga, leek het einde van Clement al in zicht", vertelt Van Wessem. "Maar het is een goede trainer gebleken die de ploeg met duidelijk beleid helemaal naar zijn eigen hand heeft gezet."

Kantelpunt Het kantelpunt voor Clement was de thuiswedstrijd in maart tegen Paris Saint-Germain. De vorstendomclub gaf het sterrenensemble met 3-0 een draai om de oren. Het bleek het begin van een wonderbaarlijke wederopstanding: het tot dan toe matig presterende Monaco zette een serie neer van negen overwinningen op rij. "De belangrijkste omzetting van Clement was de vrije rol die hij aan de aanvallende middenvelder Aleksandr Golovin gaf. Daarnaast had aanvaller Wissam Ben Yedder onder trainer Kovac geen basisplaats, maar onder Clement wel. En Kevin Volland is beter gaan voetballen", aldus Van Wessem.

AS Monaco-PSV bij de NOS De wedstrijd tussen Monaco en PSV begint dinsdag om 20.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1. In het late Journaal van omstreeks 23.05 uur is een samenvatting te zien.

"In de beginperiode van Clement wilde Monaco nogal eens te ver van de goal verdedigen. Daar ging het heel vaak mis. Maar sinds die zege op PSG liep alles opeens beter. Er kwam herkenbaarheid in het spel en het vertrouwen groeide. Monaco is nog altijd ijzersterk in de counter, maar neemt ook steeds meer het initiatief." Na die negen zeges op rij koerste Monaco af op de tweede plek in de Ligue 1, en directe plaatsing voor de Champions League, maar het ging mis op de slotdag in de 96ste minuut van de tiende wedstrijd. Lens maakte 2-2, waardoor Monaco alsnog derde werd en nu tegen PSV in de voorronde aan de bak moet.

Geen rare fratsen Clement is een rustige, bescheiden trainer zonder rare fratsen. Hij is een pragmatische man van weinig woorden, maar wel van de dialoog. Tijdens het zomerse trainingskamp in Portugal ontving hij, iedere avond van acht tot elf uur, alle spelers één voor één voor een goed gesprek van een half uur. "Hij is geen Louis van Gaal die op persconferenties zegt dat het zo en zo zit. Hij is wat dat betreft meer een Belg."

De coach is ook heel vriendelijk voor de clubleiding, misschien iets te, meent Van Wessem. "Aurélien Tchouameni is deze zomer voor 100 miljoen verkocht aan Real Madrid en er is nog steeds geen vervanger gehaald. Clement zegt steeds dat hij daar begrip voor heeft en dat er geen overhaaste beslissingen moeten worden genomen. Maar hij speelt vanavond wel de wedstrijd van het jaar. Daar wordt hij op afgerekend."

Het Monegaskische koningskoppen Aleksandr Golovin en Wissam Ben Yedder - Pro Shots

De druk op Clement en Monaco is dan ook enorm. Net als bij PSV ging het vorig jaar mis in de kwalificatie voor de Champions League en die enorme kater willen ze dit keer voorkomen. "Kampioen zullen ze niet worden, met Paris Saint-Germain in dezelfde competitie, dus het moet in Europa gebeuren." Geen vlekkeloze voorbereiding In de voorbereiding ging het allemaal niet vlekkeloos: van de zes oefenduels werd er maar eentje gewonnen. Twee weken geleden werd, dankzij twee vlijmscherpe counterdoelpunten van Golovin en Ben Yedder, met 2-2 gelijkgespeeld tegen Inter. Een week later won FC Porto met 2-1 van Monaco, waarna de oefenreeks werd afgesloten met een 3-1 nederlaag bij Southampton.

Monaco zonder Boadu AS Monaco-aanvaller Myron Boadu mist de wedstrijd tegen PSV. De oud-AZ'er is niet voldoende hersteld van een voetblessure. Het meespelen van verdediger Benoît Badiashile en spits Sofiane Diop is onzeker, maar beiden zijn wel opgenomen in de wedstrijdselectie. PSV kan in Monaco geen beroep doen op Noni Madueke, Mauro Júnior, Carlos Vinícius, Yorbe Vertessen, Sávio, Jarrad Branthwaite en Olivier Boscagli.

Het duel van vanavond is het eerste officiële van het seizoen voor Monaco. En de belangen zijn meteen immens. Waar moet PSV volgens Van Wessem op letten? "PSV moet oppassen dat ze niet in de val lopen. Ben Yedder en Golovin draaien als duo erg goed. Als PSV wordt uitgelokt om uit de defensie te komen, en Monaco de lange bal speelt naar Ben Yedder, vrij in de laatste linie... " "Maar PSV lijkt met Guus Til een nieuw geheim wapen te hebben. Kopsterke spelers zoals Til en Luuk de Jong, daar zijn ze niet zo goed in bij Monaco. En PSV heeft nog nooit verloren van Monaco in het Stade Louis II. Dat moet toch ook een psychologisch voordeel zijn." Bekijk een voorbeschouwing op het duel tussen AS Monaco en PSV.