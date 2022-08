Meisje (8) verdronken in zwembad Franse camping

Een 8-jarig meisje uit Nederland is afgelopen weekeinde verdronken op een camping aan de Franse westkust. Ze kwam met haar haren vast te zitten in een afvoer op de bodem van het zwembad, meldt het Franse medium Ouest-France.

Bezoekers van de camping in de gemeente Les Sables-d'Olonne zagen het meisje volgens Franse media op de bodem liggen. Nadat ze uit het water was gehaald, begon de badmeester haar direct te reanimeren. De brandweer nam het daarna van hem over, maar de hulp mocht niet meer baten.

Bezoekers van de camping waren in shock. Het zwembad werd na de dood van het meisje gesloten.