Gouverneur Californië roept noodtoestand uit voor apenpokken

Gouverneur Gavin Newsom van de Amerikaanse staat Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het toenemende aantal besmettingen met apenpokken. Newsom hoopt dat mensen nu sneller kunnen worden ingeënt. Volgens nieuwszender NBC is de vraag naar vaccins in Californië op dit moment groter dan het aanbod.

Het is de tweede staat in drie dagen waarin de noodtoestand is afgekondigd. In New York gebeurde dat afgelopen vrijdag. In de VS zijn bijna 6000 besmettingen met apenpokken vastgesteld, verspreid over 48 staten.

Tot en met gisteren zijn er in Californië bijna 830 gevallen geregistreerd. Het overgrote deel van de besmettingen is in San Francisco vastgesteld. In die stad werd vorige week al de noodtoestand uitgeroepen.

In de staat New York zijn tot nu toe de meeste besmettingen geteld: 1390.