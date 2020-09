'Trump wist al vroeg van gevaren corona' • Blijdorp ontslaat kwart personeel

President Trump heeft toegegeven dat hij al weken voor de eerste coronabesmetting in de Verenigde Staten wist dat het virus gevaarlijk was, heel erg besmettelijk en dodelijker dan het sterkste griepvirus. Dat stelt de Amerikaanse journalist Bob Woodward in zijn nieuwe boek Rage, waar nieuwszender CNN over schrijft.

Woodward baseert zich op een reeks interviews die hij het afgelopen jaar hield met de president. Trump zou daarin ook hebben toegegeven dat hij de gevaren van het virus bewust publiekelijk bagatelliseerde. "Ik wil geen paniek veroorzaken."

Eind januari werd Trump door zijn adviseurs op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen rond het virus. Daar werd hem door zijn nationale veiligheidsadviseur Robert O'Brien meegedeeld dat het virus "de grootste bedreiging" voor de nationale veiligheid zou gaan vormen tijdens zijn presidentschap. In een aantal interviews zei Trump volgens Woodward dat hij veel details had over het gevaar van het virus. "Dit is dodelijk spul", zei hij op 7 februari. "Je ademt gewoon de lucht in en dat is hoe het zich verspreidt."

Het boek van Woodward, die in de jaren 70 betrokken was bij het ontdekken van het Watergateschandaal rond president Nixon, komt volgende week uit. Het is onder meer gebaseerd op achttien interviews met Trump.