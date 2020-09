Studie naar coronavaccin onderbroken • Vanavond debat over coronaherstelfonds

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het coronaherstelfonds van de EU. De Telegraaf meldt dat het Europese noodfonds Nederland jaarlijks een miljard euro gaat kosten. Dit zou blijken uit navraag bij het ministerie van Financiën.

De betalingen lopen ongeveer dertig jaar door en de hoogte van het bedrag daalt iets aan het einde van de looptijd. Tegen 2058 is jaarlijkse bedrag zo'n 800 miljoen euro, verwachten ambtenaren doordat de rente op de leningen daalt naarmate er meer is afgelost. Het bedrag is overigens nog niet in beton gegoten, want er wordt in Brussel nog over het herstelfonds overlegd.

Eind juli werden de EU-leiders het eens over bedrag 750 miljard euro. Het coronaherstelfonds bestaat uit leningen en subsidies. Met de begroting als onderpand gaat de Europese Commissie geld lenen om het vervolgens door te lenen aan met name zuidelijke lidstaten.

Europese leiders sluiten akkoord op eurotop, premier Rutte tevreden