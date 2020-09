GGD'er vroeg geld voor gratis tests • Blijdorp ontslaat kwart personeel

Iedereen in Tsjechië moet vanaf morgen ook binnen een mondkapje dragen. Dat heeft minister van Gezondheidszorg Vojtech bekendgemaakt nadat het aantal bevestigde besmettingen in een dag was gestegen met 1164, de grootste toename ooit in Tsjechië.

Het dragen van een mondmasker was sinds 1 september al verplicht in het openbaar vervoer en bepaalde openbare gebouwen. Nu wordt het dus ook in alle overige gebouwen verplicht.

Tsjechië heeft relatief gezien een van de sterkste toenames van coronapatiënten van Europa. Inmiddels is de afgelopen twee weken het virus vastgesteld bij 68,8 op de 100.000 mensen, meldt het European Centre for Disease Prevention and Control.

Het totale aantal bevestigde besmettingen staat op 29.877. Ruim 440 patiënten zijn overleden. Het overgrote deel van de patiënten wordt als genezen beschouwd. Maar in diverse landen is gebleken dat ex-patiënten nog maanden last kunnen hebben van ernstige gezondheidsklachten.