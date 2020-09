De Jonge: 1140 nieuwe besmettingen, hoogste aantal in maanden

Tijdens de 'intelligente lockdown' in Nederland was er een flinke piek in het aantal patiënten met ernstig klusletsel. Ook waren de verwondingen vaak ernstiger dan normaal, melden de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) en Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

Landelijk meldde zich in de maanden maart, april en mei 152 patiënten op de spoedeisende hulp met verwondingen die bij het klussen waren opgelopen. Normaal gesproken is zo'n piek volgens de twee verenigingen alleen te zien rondom Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. "De vele doe-het-zelvers tijdens de lockdown en het mooie weer lijken de belangrijkste oorzaak", staat in het persbericht.

Het valt op dat er meer (gedeeltelijke) amputaties van vingers waren als gevolg van de klusongelukken. In 40 procent van de betreffende gevallen werden een of meerdere vingers geamputeerd. De voorgaande jaren was dat percentage 25 procent.

De overgrote meerderheid van de patiënten liep verwondingen op aan de hand of pols, 93 procent. In 18 procent van alle ongevallen liep de klusser blijvend letsel op. Het gereedschap dat de meeste slachtoffers eiste was de cirkelzaag (36 procent).