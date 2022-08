Man op straat doodgeschoten in Tilburg

In Tilburg is een man op straat, voor een woning, neergeschoten. Hij overleed niet veel later aan zijn verwondingen. Reanimatie mocht niet meer baten, meldt de politie.

Het schietincident deed zich voor in de Borselestraat in stadsdeel De Reeshof, in het westen van de Brabantse stad. Twee donker geklede mannen zijn na het incident gevlucht. Naar hen wordt nog gezocht, zegt een woordvoerder van de politie.

De straat is afgezet voor onderzoek. De aanleiding voor het schietincident is nog onduidelijk. De politie kon de identiteit van het slachtoffer nog niet vrijgeven.