'VS doodt leider al-Qaida met drone-aanval in Afghanistan'

De Verenigde Staten hebben de leider van terreurbeweging al-Qaida, Ayman Al-Zawahiri gedood in Afghanistan. Dat melden bronnen in Washington aan persbureau Reuters. Naar verwachting houdt de Amerikaanse president Biden rond 1.30 uur Nederlandse tijd een persconferentie over de actie.

Al-Zawahiri zou afgelopen weekend in de hoofdstad Kabul zijn omgebracht met een drone-aanval, uitgevoerd door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Het wordt gezien als de belangrijkste aanval op de terreurbeweging sinds 2011, toen de oprichter van al-Qaida, Osama Bin Laden, werd gedood.

Het Witte Huis wil niet bevestigen dat Al-Zawahiri is gedood, maar zegt alleen dat er afgelopen weekend "een succesvolle contraterrorisme-operatie" in Afghanistan heeft plaatsgevonden tegen "een belangrijk doelwit van al-Qaida". Een Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau AP dat er bij de operatie geen burgerslachtoffers zijn gevallen.

Een woordvoerder van de Taliban bevestigt in een verklaring dat er een aanval heeft plaatsgevonden. De Taliban veroordelen de aanval en noemen het "een duidelijke schending van internationale principes". In de verklaring wordt niets gezegd over Al-Zawahiri of andere mogelijke slachtoffers.

11 september 2001

Al-Zawahiri, een Egyptische arts en chirurg, hielp met de voorbereidingen van de terreuraanval op 11 september 2001. Vier burgerluchtvaartuigen werden gekaapt. Twee vliegtuigen vlogen het World Trade Centre in New York in, een in het Pentagon in Washington en een kwam terecht in een veld in de staat Pennsylvania. Meer dan 3000 mensen kwamen daarbij om het leven.