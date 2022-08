VS doodt leider al-Qaida bij drone-aanval in Afghanistan

"Een week geleden, toen ik het advies kreeg dat de voorwaarden optimaal waren, gaf ik toestemming om hem te pakken. De missie was een succes. Niemand van zijn familie is geraakt en er zijn geen burgerslachtoffers gevallen."

De CIA lokaliseerde de leider eerder dit jaar, zegt Biden. "Hij verhuisde naar het centrum van Kabul om zich bij familieleden te voegen", aldus de president. "Nadat we zeker waren van zijn locatie, keurde ik een precisieaanval goed, waarmee hij voorgoed van het strijdtoneel zou verdwijnen. Deze missie was zorgvuldig voorbereid zodat het risico voor anderen zo laag mogelijk zou zijn", zegt Biden.

Al-Zawahiri is afgelopen zaterdag in de hoofdstad Kabul omgebracht bij een drone-aanval, uitgevoerd door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Het wordt gezien als de belangrijkste aanval op de terreurbeweging sinds 2011, toen de oprichter van al-Qaida, Osama Bin Laden, werd gedood.

De Verenigde Staten hebben de leider van terreurbeweging al-Qaida, Ayman Al-Zawahiri gedood in Afghanistan. Dat meldt de Amerikaanse president Biden in een persconferentie. "De terroristenleider is niet meer."

I’m addressing the nation on a successful counterterrorism operation. https://t.co/SgTVaszA3s

Het Witte Huis wilde eerder op de avond niet bevestigen dat Al-Zawahiri is gedood, maar zei alleen dat er afgelopen weekend "een succesvolle contraterrorisme-operatie" in Afghanistan heeft plaatsgevonden tegen "een belangrijk doelwit van al-Qaida".

Een woordvoerder van de Taliban bevestigde al in een verklaring dat er een aanval had plaatsgevonden. De Taliban veroordelen de aanval en noemen het "een duidelijke schending van internationale principes". In de verklaring wordt niets gezegd over Al-Zawahiri of andere mogelijke slachtoffers.

11 september 2001

De 71-jarige Al-Zawahiri, een Egyptische arts en chirurg, hielp met de voorbereidingen van de terreuraanval op 11 september 2001. Vier burgerluchtvaartuigen werden gekaapt. Twee vliegtuigen vlogen het World Trade Center in New York in, een in het Pentagon in Washington en een kwam terecht in een veld in de staat Pennsylvania. Zo'n 3000 mensen kwamen daarbij om het leven.