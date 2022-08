VS doodt al-Qaida-leider en '9/11-brein' Zawahiri bij drone-aanval in Afghanistan

"Nadat we zeker waren van zijn locatie, keurde ik een precisieaanval goed, waarmee hij voorgoed van het strijdtoneel zou verdwijnen", zei Biden. "Een week geleden, toen ik het advies kreeg dat de voorwaarden optimaal waren, gaf ik toestemming om hem te pakken. De missie was een succes. Niemand van zijn familie is geraakt en er zijn geen burgerslachtoffers gevallen."

Zawahiri werd afgelopen zaterdag in de hoofdstad Kabul omgebracht bij een drone-aanval, uitgevoerd door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Hij was op dat moment op het balkon van zijn onderduikadres. Het wordt gezien als de belangrijkste aanval op de terreurbeweging sinds 2011, toen de oprichter van al-Qaida, Osama Bin Laden, werd gedood.

Een woordvoerder van de Taliban, die de macht hebben in Afghanistan, bevestigde in een verklaring dat er een aanval had plaatsgevonden. De Taliban veroordeelden de aanval en noemden het "een duidelijke schending van internationale principes". In de verklaring werd niets gezegd over Zawahiri of andere mogelijke slachtoffers.

Correspondent Marieke de Vries:

"De vraag die nu in de VS vooral leeft, is: wie heeft Zawahiri in Afghanistan uitgenodigd? Hij leefde in een villawijk in het centrum van de hoofdstad, in een gebied waar veel Taliban-kopstukken wonen. In het Doha-akkoord, waarin de VS hebben toegezegd uit Afghanistan terug te trekken, is onder meer afgesproken dat de Taliban geen onderdak aan terroristen mogen bieden.

Maar in die wijk moeten toch echt hooggeplaatste Talibanleden op de hoogte zijn geweest van waar Zawahiri verbleef. En wat betekent dat dan voor de relatie van de VS met de Taliban? Want wie zegt nu dat er geen andere terroristen verblijven in Kabul? Zawahiri communiceerde veel vanuit de woning. Op 13 juli stuurde hij zijn laatste boodschap. Er werd dan ook gevreesd voor nieuwe aanslagen.

Het huis waarin Zawahiri verbleef, werd nauwlettend in de gaten gehouden. Zo wist de VS wanneer hij en hoe lang hij op zijn balkon verbleef. Biden kreeg vorige week in de Situation Room een model van het huis te zien, waarbij hem werd uitgelegd wat voor soort munitie er gebruikt zou worden zodat zeker was dat er geen onnodige slachtoffers zouden vallen. Dat was een voorwaarde voor de president voor hij z'n akkoord gaf."