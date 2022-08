President Santokhi doet beloftes, maar betogers Paramaribo zijn niet tevreden

Ook heeft de president 100 miljoen Surinaamse dollar (4 miljoen euro) vrijgemaakt voor de nijpende situatie in de gezondheidszorg. In ziekenhuizen geldt al maanden code zwart: er kan te weinig intensieve zorg worden geleverd. Ook zei de president dat ministeries in kaart moeten brengen wat de problemen binnen hun departement zijn.

Het andere gevoelige onderwerp gaat over mensen in overheidsdienst die meerdere overheidsfuncties bekleden. Santokhi heeft alle voorzitters van raden van commissarissen en raden van bestuur opgeroepen een inventarisatie te maken van het aantal en van de aard van de functies die ze bekleden.

Door de maatregel van Santokhi mag er niet meer gebouwd worden op de grond van het omstreden Sabaku-project in Paramaribo. De autoriteiten moeten onderzoeken of de uitgifte van de bouwpercelen wel eerlijk is verlopen. Het gaat er vooral om dat er geen voorkeursbehandeling is geweest. De uitgifte is voor een halfjaar stopgezet.

President Santokhi heeft toezeggingen gedaan aan de duizenden Surinamers die in de afgelopen twee weken de straat op zijn gegaan. Hij zei vandaag in een persconferentie dat de uitgifte van bepaalde bouwgronden tijdelijk wordt stopgezet. Ook moet bekeken worden hoeveel overheidsfuncties iemand mag bekleden.

Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna:

"Dat de gronduitgiften acuut zijn stopgezet is een belangrijke en concrete maatregel. Ook de aanpak van vriendjespolitiek is belangrijk voor Surinamers, het is een van de grootste gevoeligheden. Het is wel de vraag of er echt mensen uit hun functie gezet worden, zoals de broer van vicepresident Ronnie Brunswijk die verschillende functies bekleedt, en Santokhi's eigen vrouw die in de raad van commissarissen zit van het staatsoliebedrijf.

De maatregelen geven wel aan dat de president welwillend is om iets te doen aan de onvrede onder de bevolking. Door de protesten moest Santokhi wel over de brug komen. Wat de regio betreft, is Suriname hierin niet uniek: dit zie je de laatste tijd vaak gebeuren bij grootschalige protesten in Zuid-Amerika."