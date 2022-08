Ruim 7 jaar cel voor Capitoolbestormer, hoogste straf tot nu toe

Een 49-jarige Amerikaan is veroordeeld tot ruim zeven jaar gevangenisstraf voor het bestormen van het Capitool in Washington. Het is de hoogste straf die een rechter tot nu toe heeft opgelegd aan een deelnemer van de bestorming op 6 januari 2021.

De veroordeelde man komt uit Texas en was betrokken bij een ultrarechtse militie. Hij was op 6 januari aanwezig bij de toespraak van voormalig president Trump en maakte vervolgens deel uit van een gewelddadige menigte die het parlementsgebouw binnendrong.

Dreigde eigen kinderen neer te schieten

De man ging het Capitool zelf niet binnen, maar hielp wel anderen om binnen te komen. Ook had hij een wapen bij zich. In de dagen na de bestorming dreigde hij zijn kinderen neer te schieten als zij hun vader zouden aangeven bij de FBI.

De rechter legde de veroordeelde niet alleen een gevangenisstraf op. De Texaan mag geen contact meer hebben met milities en moet behandeld worden voor psychische klachten.