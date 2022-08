Ook melkveehouders twijfelen nog over gesprekken Remkes

Het is net alsof ons een gunst verleend wordt, maar dat is niet zo.

Vrijdag start Remkes met vertrouwelijke gesprekken, waarvoor hij veel verschillende organisaties uitnodigde. Vorige week zegde boerenbelangenorganisatie LTO toe, maar pas na een telefoontje van premier Rutte waarin hij beloofde dat er "geen taboes" zijn. Agractie stuurde vandaag een document met voorwaarden naar Remkes. Of de groep aanschuift, hangt af van de reactie op dat document. De radicalere Farmers Defence Force is nog niet op Remkes' uitnodiging ingegaan .

Een deel geeft aan sowieso te komen. Zo is het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) van plan op de uitnodiging in te gaan, net als CaringFamers. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is in gesprek over een datum en ook de Rabobank heeft toegezegd. FrieslandCampina heeft een uitnodiging, maar gaat daar nog niet op in omdat "de landbouw primair aan zet" is.

Naast LTO, Agractie, Farmers Defence Force en NMV zijn meer organisaties uitgenodigd. Veel van die organisaties wachten nog even af of ze wel of niet aanschuiven.

"We hebben bij het protest in Stroe gezegd: we keren Den Haag de rug toe", zegt Van Maanen. "Maar we weten natuurlijk dat er ergens een moment komt dat je in gesprek gaat. De vraag is: wanneer is dat? Die uitspraak in Stroe was geen bluf, maar als we willen praten moet een heel aantal eisen ingewilligd worden."

Einddoel overeind?

Het kabinet benadrukte tot nu toe dat het einddoel ook bij deze gesprekken overeind blijft: 50 procent minder stikstof uitstoten in 2030. In driekwart van de gebieden mag de stikstofdrempel niet meer worden overschreden. Rond sommige natuurgebieden moet de uitstoot tot wel 95 procent omlaag. Maar Rutte zei dus ook: er zijn geen taboes.

En dus staat ook het jaar 2030 misschien niet helemaal in steen gebeiteld, zeggen ook deskundigen. "Vanuit de natuur bezien moet het liefst zo snel mogelijk", zegt Jan Willem Erisman, stikstofexpert aan de Universiteit Leiden. "Maar als iets haalbaar is, is dat prettiger dan dat je nu zegt ik zet alles op alles om aan de doelen vast te houden en dat je het dan niet redt."