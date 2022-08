Honderden vermist na watersnood Kentucky, 'er komt meer gevaar'

In delen van Kentucky en het westen van Virginia is minstens 20 centimeter regen in slechts twee dagen gevallen. Beshear waarschuwt voor meer gevaarlijk weer, met plotselinge overstromingen en wind die schade veroorzaakt.

Het dodental als gevolg van de overstromingen in de Amerikaanse staat Kentucky is opgelopen naar 26. Dat meldt de gouverneur van de staat in het oosten van de Verenigde Staten. De verwachting is dat het dodental nog verder zal stijgen. - NOS