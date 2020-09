50 jaar geleden: Feyenoord wint de Wereldcup

Het is vandaag vijftig jaar geleden dat Feyenoord als eerste Nederlandse club de Wereldcup won. Feyenoord, dat om de beker mocht strijden na het veroveren van de Europa Cup I in 1970, was over twee wedstrijden te sterk voor het Argentijnse Estudiantes, winnaar van de Copa Libertadores.

De eerste wedstrijd werd op 26 augustus gespeeld in Buenos Aires. Het duel voor 50.000 toeschouwers in La Bombonera begon dramatisch voor Feyenoord: na tien minuten stond het al 2-0 voor Estudiantes. Maar dankzij goals van Ove Kindvall en Willem van Hanegem keerden de Rotterdammers toch tevreden terug naar Nederland.

Twee weken later was het feest in de uitverkochte Kuip. Onder toeziend oog van koningin Juliana en prins Bernhard speelden de Argentijnen met het mes tussen de tanden, maar was het de brildragende pinchhitter Joop van Daele die - vijf minuten in het veld - in de 65ste minuut de 1-0 binnenschoot.

Meteen na het historische doelpunt werd de bril van Van Daele afgepakt en doormidden gebroken door boze Argentijnse tegenstanders. Het brilletje van Van Daele ging daarmee ook de geschiedenisboeken in. Het incident mocht de pret niet drukken. Zoals commentator Herman Kuiphof na afloop zei: "Feyenoord hoeft voor niemand in de wereld opzij te gaan."