Duivendrama dreigt door donderbui: duizenden dieren dwalen af

Na een internationale duivenwedstrijd in de Zuid-Franse stad Narbonne afgelopen vrijdag zijn 20.000 duiven zoek. Waarschijnlijk zijn ze gedesoriënteerd geraakt door een onweersbui. Duivenmelkers vrezen een grote strop. In de branche gaan miljoenen om.

Aan de wedstrijd namen zo'n 26.000 duiven deel, waarvan een aanzienlijk deel van Belgische duivenmelkers. De Belgische Duivenbond is teleurgesteld in de wedstrijdorganisatie.

'Noorden kwijt'

De organisatie hield volgens de bond geen rekening met het weerbericht in het gebied. Er waren onweersbuien voorspeld en geadviseerd werd om de duiven pas zaterdag los te laten. Toch gingen de duiven vrijdag de lucht in.

"Onweer is gewoon heel slecht voor de duiven", zegt voorzitter Pascal Bodengien tegen de VRT. "We gaan zelf schuilen als we in onweer zitten en bij duiven is dat ook zo. Zij worden neergeslagen, verdwalen en zijn helemaal het noorden kwijt."

Ook de Nederlandse duivenmelker Peter van Sintmaartensdijk deed met elf duiven mee aan de wedstrijd. Vier duiven zijn nog niet bij hem teruggekeerd in Papendrecht. "Dit is heel vervelend en komt niet vaak voor. De duiven zijn gelost toen het zwaar bewolkt was, dan gaan ze dwalen. Er valt wel wat aan te merken op de bekwaamheid van de lossingscommissie."

Duitsland

Toch is Van Sintmaartensdijk niet boos. "Ik verwacht dat er morgen of overmorgen nog wel een paar duiven thuiskomen. Het geluk is dat er nu goed weer is en voldoende voedsel op de velden. Maar ja, er zijn ook roofvogels."

De voorzitter van de Belgische Duivenbond vermoedt dat een groot deel van de duiven in Duitsland rondvliegt. De meeste duiven zullen niet meer terugkeren naar hun eigenaren in België, zegt Bodengien.