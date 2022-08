Jakobsen, Wiebes en Van Dijk rijden voor EK-medailles: 'Gaan absoluut voor prijzen'

Lorena Wiebes en Fabio Jakobsen moeten voor Nederland de Europese titels op de weg gaan binnenfietsen. Bondscoaches Loes Gunnewijk en Koos Moerenhout hebben de selecties voor de EK wielrennen bekendgemaakt, die in augustus worden verreden in München.

De mannen rijden op 14 augustus 207,9 kilometer met finish in München. Op wat klimwerk in de eerste kilometers is het parcours nagenoeg vlak. "De eerste helft van het parcours is uitdagend maar het tweede deel is vlak. Er zal sowieso met hoge snelheid worden gereden. Met deze sterke ploeg kunnen we Fabio goed ondersteunen en willen we hem op de best mogelijke plek afzetten voor een massasprint", zegt Moerenhout.

In de 24 kilometer lange individuele tijdrit op 17 augustus start bij de mannen namens Nederland alleen Jos van Emden (Jumbo-Visma). "Het is afwisselend parcours wat voorbij zal vliegen", voorspelt Moerenhout. "Een toptiennotering is met Jos een realistische doelstelling."