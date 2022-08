Bestuurder busje verongelukt op A2, trucker meegenomen naar bureau

Bij een ongeluk tussen een vrachtwagen en een bestelbus op de A2 bij Best is een 73-jarige man om het leven gekomen. Hij kwam uit Den Bosch en was de bestuurder van de bestelbus. De vrachtwagenchauffeur, een 33-jarige man uit Macedonië, is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur. Volgens Omroep Brabant botste de bestelbus achter op de vrachtwagen, die stilstond in een file richting Den Bosch. De Macedonische trucker is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Onderzoek naar toedracht nog gaande

Onduidelijk is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens de politie is het onderzoek nog steeds gaande. Mensen die dashcam- of andere beelden van het ongeluk hebben, worden gevraagd zich te melden.

De weg was enige tijd afgesloten voor onderzoek, maar is inmiddels weer vrijgegeven.