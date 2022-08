Van Nistelrooij ziet PSV groeien na zege op Ajax, 'maar Monaco is een topploeg'

Trainer Ruud van Nistelrooij ziet dat de 5-3 overwinning op Ajax in de Johan Cruijff Schaal een vertrouwensinjectie heeft gegeven in de selectie van PSV. "Het resultaat van afgelopen zaterdag heeft iets met ons gedaan, een positief gevoel." De nieuwbakken trainer van de Eindhovenaren rekent zich echter niet rijk in aanloop naar de ontmoeting van dinsdag met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. Een heel andere tegenstander, zo verwacht hij. "Ik vind Monaco ervaren en kwalitatief heel uitgebalanceerd. Ze spelen in de top van Frankrijk. Het is een topploeg", zegt de Brabander in de kleine, charmante perskamer van het Stade Louis II. Dramatisch competitieslot AS Monaco is de nummer drie van Frankrijk van vorig seizoen. De Monegasken gaven in mei op dramatische wijze de tweede plaats uit handen door op de laatste speeldag gelijk te spelen bij Lens (2-2). Monaco was bij winst verzekerd van de groepsfase van de Champions League, maar kwam in Lens door een tegendoelpunt in de 96ste minuut niet verder dan een gelijkspel. Concurrent Olympique Marseille won wel en ging met de tweede plaats aan de haal.

Euforie bij Ruud van Nistelrooij tijdens Ajax-PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal - ANP

Volgens Van Nistelrooij is het duidelijk dat Monaco dankzij de winst van PSV op Ajax een extra waarschuwing heeft gekregen. "Maar wij hebben ook al hun wedstrijden uit de voorbereiding kunnen analyseren. Daar doen wij weer ons voordeel mee. Zo werkt het gewoon", aldus de trainer. Wisselvallig Ondanks het goede resultaat was het spel van PSV van afgelopen zaterdag tegen Ajax met name in defensief opzicht nog wisselvallig, getuige de drie tegengoals. Voor Van Nistelrooij is het dan ook niet zonneklaar dat hij dinsdag het basisteam ongewijzigd laat. "Elke training is belangrijk en spelers moeten laten zien dat ze hun niveau vasthouden of beter worden", antwoordde hij ietwat cryptisch.

Benítez: 'Goed geïntegreerd bij PSV' Naast Van Nistelrooij had doelman Walter Benítez plaatgenomen op de persconferentie. De nieuwe eerste keeper van PSV werd naar voren geschoven voor het perspraatje omdat hij een verleden in Frankrijk heeft. De 29-jarige Argentijn keepte tot en met vorig seizoen zes jaar voor Nice en koos deze zomer voor een avontuur in de eredivisie. "Ik heb goed kunnen integreren bij PSV, dankzij mijn ploeggenoten en de trainer. Ik voel me op zijn gemak", aldus de ervaren Benítez, die zijn antwoorden in het Frans gaf. Voor Benítez is Monaco dus een oude bekende. "Ik heb vaak tegen ze gespeeld. Het is een goede ploeg met veel sterke spelers", waarschuwt hij.

Toch moet Van Nistelrooij wel met genoegen hebben gezien dat zijn ploeg offensief al behoorlijk goed voor de dag kwam in Amsterdam. Bovendien lijkt de nummer twee van vorig seizoen in de eredivisie in de breedte sterker geworden. PSV leverde zaterdag in Amsterdam namelijk met de ervaren André Ramalho, Érick Gutiérrez en de 'jonge honden' Xavi Simons, Ismael Saibari en Richard Ledezma als invallers weinig aan kwaliteit in. 72 wedstrijden, 35 goals Van Nistelrooij is met 72 wedstrijden en 35 goals een zeer ervaren man met het spelen van Champions League-duels. Maar de geboren Geffenaar blijkt in de kleedkamer niet een enorme verhalenverteller als het over het miljardenbal gaat. "Ik put niet zo uit eigen werk, moet ik eerlijk zeggen", zegt hij glimlachend.