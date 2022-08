Modeontwerper Hans Kemmink (Puck & Hans) bracht avant-garde naar Nederland

Het modemerk dat de twee oprichtten, werd eind jaren 60 populair onder met name stedelingen. Kemmink en Kroon openden winkels in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Daar verkochten ze niet alleen hun eigen collectie, maar als eersten in Nederland ook kledingstukken van grote buitenlandse ontwerpers als Jean Paul Gaultier en Kenzo Takada.

Een opsteker kreeg het modelabel van de vele artiesten die de ontwerpen op het podium droegen. In 1975 won Getty Kaspers met haar band Teach-In voor Nederland het Songfestival in een creatie van Puck & Hans: een bebloemde blouse met een witte broekrok.

De populariteit van het modelabel strekte zich gaandeweg uit tot over de landsgrenzen. De ontwerpen werden onder meer bij luxe warenhuis Bloomingdale's in New York verkocht en kunstenares Marina Abramović was fan. In 1987 won het duo de internationale modeprijs Fil d'Or.

Ook prinses Irene, actrice Adèle Bloemendaal en presentatrice Sonja Barend staken zich in Puck & Hans. Iets later werd het merk graag gedragen door saxofonist Candy Dulfer en zangeressen Suzanne en Monique Klemann van Loïs Lane.

Toen Kemmink en Kroon in 1997 bekendmaakten te zullen stoppen met ontwerpen, werden ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2017 volgde een overzichtstentoonstelling van hun werk in het Amsterdam Museum. Over de aanloop naar die tentoonstelling werd de documentaire Puck & Hans - Made in Holland gemaakt.

Kemmink was autodidact. Hij werkte na zijn carrière in de mode nog jarenlang als fotograaf, ook een vak dat hij zichzelf aanleerde. "We mogen de winkels dan wel niet meer hebben of zelf nog kleding maken, maar je bent nooit te oud om te leren", zei Kemmink in 2020 tegen het tijdschrift Esquire.