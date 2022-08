Tegenprotest na bezetting parlement Irak, vrees voor geweld

Die aanhangers hebben het parlementsgebouw sinds zaterdag bezet . Zij zijn het niet eens met de kandidaat voor het premierschap die is voorgedragen door andere sjiitische partijen. Gisteravond had al-Sadr opgeroepen tot een "revolutie" en om het politieke systeem en de grondwet te veranderen. Zijn opponenten beschouwen dat als een oproep tot een coup, schrijft persbureau AP.

Vele honderden Irakezen zijn in Bagdad de straat op gegaan, nadat een sjiitische alliantie had opgeroepen tot protesten tegen de bezetters van het parlement. De alliantie zegt dat die de staatsinstituties tegen onrust door aanhangers van geestelijke Muqtada al-Sadr wil beschermen.

Vanmiddag hebben Iraakse veiligheidstroepen in de buurt van het parlementsgebouw betonnen barrières opgeworpen. Die blokkeren de weg tussen een brug en de zwaarbeveiligde Groene Zone waar het parlement staat. Gevreesd wordt dat de protesten en tegenprotesten tot escalatie zullen leiden.

Permanente politieke crisis

In het parlement roepen de betogers dingen als "einde aan de corruptie", en "publieke dienstverlening voor iedereen", zegt de Nederlandse VN-gezant Hennis-Plasschaert in Nieuws & Co op NPO Radio 1. "Heel veel Irakezen willen maar al te graag dat het land normaliseert." Een redelijk bestaan voor iedereen zou haalbaar moeten zijn in het olierijke land, zegt Hennis. Maar feitelijk is er nu een permanente politieke crisis.

Hennis: "Dit heeft de potentie om heel erg te ontsporen met heel veel geweld. Ondanks allerlei oproepen om de rust te bewaren en het hoofd koel te houden; er hoeft eigenlijk maar iets heel kleins te gebeuren om de boel te doen ontvlammen. Het is een keiharde machtsstrijd: wie krijgt het grootste stuk van de taart?"

De VN-gezant en haar team zijn achter de schermen met iedereen in contact, zegt ze, ook met al-Sadr en zijn aanhangers. Ze roepen op tot dialoog en wijzen de partijen op de grondwet en dat iedereen zich daaraan moet houden. "Als die terzijde wordt geschoven, vrees ik dat de staat Irak, die al buitengewoon fragiel is, verder afbrokkelt", zegt Hennis. "Het wil op dit moment nog niet echt vlotten. De VN kan nog zo veel doen, maar uiteindelijk gaat het om de wil van leiders om tot compromissen te komen."