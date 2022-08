AZ verrast met aantrekken transfervrije Bazoer als opvolger Midtsjø

"Het voelt fantastisch hier te zijn", zegt Bazoer op de website van AZ. "Ik heb goede gesprekken gehad met Max Huiberts en Pascal Jansen. Daarin werd duidelijk wat ze met mij van plan zijn en daar hield ik een erg positief gevoel aan over. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Volgens technisch directeur Huiberts was het een bewuste keuze van Bazoer om in Nederland te blijven voetballen. "AZ past voor hem perfect binnen dat plaatje. Met het oog op het naderende vertrek van Fredrik Midtsjø hebben we snel gehandeld om de kwaliteit op het middenveld te waarborgen."

Vijfde aanwinst AZ

Bazoer is de vijfde aanwinst voor AZ in deze transferperiode. Mees de Wit, Mayckel Lahdo, Jens Odgaard en Zinho Vanheusden gingen hem voor.

Bazoer komt uit de jeugdopleiding van PSV en stapte in 2012 over naar Ajax, dat hij in 2017 verruilde voor VfL Wolfsburg. Hij kwam ook nog uit voor FC Porto en FC Utrecht. In 2015 en 2016 speelde hij zes interlands, daarna raakte hij uit beeld bij Oranje.