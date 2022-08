Beyoncé past songtekst aan na kritiek op woord 'spastisch'

Beyoncé gaat een tekst op haar nieuwe album Renaissance opnieuw opnemen. De Amerikaanse zangeres kreeg kritiek omdat ze in het nummer Heated een verbastering van het woord 'spastisch' gebruikt.

"Spazzin' on that ass, spaz on that ass", zo klinkt de songtekst in het nummer. Voor mensen die last hebben van spasticiteit kan het gebruik van het woord spaz als beledigend worden ervaren. Onder meer de Britse organisatie Scope, die opkomt voor mensen met een beperking, had gevraagd om de tekst aan te passen.

In straattaal wordt het woord gebruikt om aan te geven dat iemand kwaad wordt of iets geks doet. De woordvoerder van de zangeres zei tegen de BBC dat het woord verschillende betekenissen kan hebben in de Verenigde Staten en niet opzettelijk op een beledigende manier is gebruikt.

De woordvoerder beloofde dat het woord vervangen zal worden in de tekst. Wanneer Beyoncé de tekst gaat aanpassen, is niet bekendgemaakt.

Zangeres Lizzo

Vorige maand kreeg de Amerikaanse zangeres Lizzo met dezelfde kritiek te maken. In haar nieuwe nummer Grrrls gebruikte ze ook het woord spazz. Door een deel van haar fans en een aantal Amerikanen met een fysieke beperking werd ze opgeroepen om het woord uit de tekst te halen.

Lizzo besloot het nummer aan te passen. Ze liet aan haar fans weten dat het niet de bedoeling was geweest om denigrerende taal te gebruiken of mensen te beledigen.

Nieuw album

Beyoncé bracht afgelopen vrijdag haar langverwachte album Renaissance uit. Kort na de lancering kreeg de wereldster al kritiek over zich heen van collega-zangeres Kelis, die haar beschuldigde van plagiaat. Volgens Kelis is een sample van haar te horen in het nummer Energy, wat vooraf niet overlegd was.

Fans hebben zes jaar moeten wachten op het zevende album van Beyoncé. De nieuwe muziek lekte al een paar dagen voor de officiële lancering uit. In de VS kwam het album direct boven aan de hitlijsten te staan.