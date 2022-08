'Met nul uur slaap' zit Tourwinnaar Van Vleuten alweer op de fiets in Roosendaal

Zondag won Annemiek van Vleuten nog op glansrijke wijze de Tour de France, maar een dagje vrij is haar niet gegund. Maandag stond ze alweer aan de start in Roosendaal voor het wielercriterium De Draai van de Kaai. In haar gele trui, maar niet bepaald topfit. "Ik heb geen oog dichtgedaan. Echt nul uur geslapen", vertelde de toch redelijk fris ogende Van Vleuten voor de start. "Ik heb wel drie uur in mijn bed gelegen, maar dat was het ook wel." De Tourzege moest namelijk wel worden gevierd met haar Movistar-ploeg. "Dat begon laat, dus het eindigde ook wat later dan misschien goed voor me was", bekende Van Vleuten. "Na alle plichtplegingen was ik pas om elf uur in het restaurant. Daar zijn we gaan eten, lekker Spaanse tijden in een Frans restaurant. En daar hebben we wel het licht uitgedaan."

Tijdens het feest, en het naar het plafond staren in haar bed, kon Van Vleuten wel eindelijk goed terugkijken op haar geweldige prestatie. "Dat was pas het moment dat je echt een beetje na gaat genieten. Ik heb mezelf daarvoor niet de tijd gegund om te genieten van het moment."

Feestje Vos iets bescheidener Ook Marianne Vos, winnaar van de groene trui in de Tour, was alweer present op de fiets in Roosendaal. Ook Vos, die vier dagen het geel droeg, heeft haar trui gevierd, maar wel iets rustiger dan Van Vleuten.

"Uiteraard was er met de ploeg een champagnemoment op La Planche des Belles Filles", vertelde Vos. "Nagenieten met zijn allen, even de week doornemen, maar veel tijd hadden we niet. We moesten ook weer van de bult af met z'n allen." De Tour de France was een groot succes, voor het vrouwenwielrennen, maar zeker ook voor Nederland, dat naast de gele en de groene ook de bolletjestrui (Demi Vollering) en de jongerentrui (Shirin van Anrooij) mee naar huis nam. Is er nog iets te wensen voor Tour van volgend jaar? Wensenlijstjes voor volgende Tour Vos is bescheiden: "Het was een heel geslaagde eerste editie, wat mij betreft kan dit verhaal zo worden doorgezet. Er zal wel iets veranderen in het rittenschema en de Tour zal wel een bepaalde evolutie doormaken, maar voor nu was dit perfect." Van Vleuten heeft wel wat verbeterpunten voor de volgende Tour, die haar laatste zal worden. "Ik heb twee dingen hoog op mijn wensenlijstje staan. Een finish, of een doorkomst, op de Alpe d'Huez. En een tijdrit hoort er echt in." "Voor de historie zou ik het echt wel gaaf vinden om de Alpe d'Huez in het parcours te hebben. Maar het allerbelangrijkste is dat we het evenement aantrekkelijk en spannend houden. En dat we de kijkers vasthouden. Deze Tour heeft echt een kickstart gegeven aan het vrouwenwielrennen en gaat een onwijze boost geven aan de ontwikkeling van de sport."