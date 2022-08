Rode Kruis opent servicepunt voor wachtende asielzoekers in Ter Apel

Het Rode Kruis heeft een servicepunt geopend voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zij kunnen er onder meer terecht voor eten en drinken, hygiëneproducten en informatie.

Al een aantal maanden is het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Er is daardoor geregeld geen opvangplek voor mensen die hun aanmeldprocedure moeten doorlopen. De afgelopen weken sliepen honderden asielzoekers bij het aanmeldcentrum in de buitenlucht omdat er te weinig slaapplekken waren.

Omdat het erop lijkt dat de situatie niet snel verandert, heeft het Rode Kruis nu het zogeheten Humanitarian Service Point (HSP) opgezet. "We staan op het voorterrein voor mensen die de hele dag aan het wachten zijn", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis tegen RTV Noord. "We willen mensen het gevoel geven dat ze niet aan hun lot worden overgelaten."

Volgens de organisatie gaat het om een test van twee weken, om te peilen hoeveel behoefte er is. Het hulppunt is geopend op werkdagen tussen 10.00 uur en 18.00 uur en wordt bemenst door vrijwilligers van het Rode Kruis. "Zij lopen rond en kunnen EHBO geven", aldus de woordvoerder.

Opvang onder de maat

Eerder plaatste het Rode Kruis al tenten in Ter Apel, omdat asielzoekers anders buiten moesten slapen. Die tenten zijn weer weggehaald, omdat het volgens de noodhulporganisatie "beneden humanitaire standaarden valt".

De veiligheidsregio's hebben intussen meer crisisopvangplekken geopend, zoals leegstaande sporthallen waar veldbedden worden geplaatst. Nieuwe asielzoekers worden erheen gebracht om de nacht door te brengen.

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland blijft de opvang van asielzoekers onder de maat. De hulporganisatie had het Rijk een ultimatum gesteld om de asielopvang te verbeteren, maar de situatie is sindsdien alleen maar verslechterd, stelt de organisatie. Vluchtelingenwerk heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat om ervoor te zorgen dat de asielopvang aan de minimale eisen gaat voldoen.