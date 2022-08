Chaos op Schiphol is goudmijn voor claimclubs

De drukte op luchthavens is voor reizigers natuurlijk heel vervelend, maar claimclubs varen er wel bij. Bedrijven als EUclaim, Vlucht-vertraagd.nl en Aviclaim zien een flinke groei in het aantal reizigers dat via hen geld terugeist van een luchtvaartmaatschappij. Sinds begin april hebben de drie bureaus voor meer dan 38 miljoen euro aan claims aangenomen van passagiers vanwege een vertraagde of geannuleerde vlucht, laten ze aan Nieuwsuur weten.

Vlucht-vertraagd.nl gaat bijna 70.000 claims ter waarde van 23 miljoen euro indienen bij luchtvaartmaatschappijen. Dat is ruim twee keer zoveel als in dezelfde maanden in 2019. Het bureau kreeg vooral vorderingen voor KLM, Transavia en Easyjet binnen. EUclaim vraagt 10 miljoen euro aan compensatie van luchtvaartmaatschappijen en 1 miljoen voor het terugbetalen van tickets bij geannuleerde vluchten. Bij Aviclaim gaat het in totaal om 4,5 miljoen euro. Het zijn drukke én gouden tijden, erkent Tom van Bokhoven van Vlucht-vertraagd.nl desgevraagd. "Maar ik had eigenlijk niet gehoopt dat het zo mis zou gaan op de luchthaven." Claimbedrijf krijgt minstens kwart Wanneer een luchtvaartmaatschappij een vordering uitkeert, ontvangt het ingeschakelde claimbedrijf een flink percentage. De hoogte ervan schommelt tussen de 25 procent en 29 procent. Soms brengen de bedrijven daarnaast nog extra geld in rekening voor administratiekosten of wanneer de claim voor de rechter moet worden uitgevochten. Betaalt de luchtvaartmaatschappij niets of wordt de zaak verloren, dan ontvangt het claimbureau ook niets. EUclaim zegt dat 97 procent van de claims slaagt. Vaak schakelen reizigers een claimbureau in omdat ze het zat zijn om eindeloos in de wacht te staan bij de luchtvaartmaatschappij in de hoop te krijgen waar ze volgens EU-regels recht op hebben. Soms vragen claimbedrijven voor reizigers het ticketbedrag terug bij een geannuleerde vlucht. Maar veel vaker willen reizigers via de bureaus compensatie krijgen voor het tijdsverlies door de vertraging of annulering en voor de extra gemaakte kosten. Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om de in alle redelijkheid extra gemaakte kosten van reizigers, zoals bijvoorbeeld een hotelovernachting, eten en drinken, te vergoeden. Tenzij er sprake is van een overmachtssituatie.

Overmacht? In één op de drie claims is juridische actie nodig om luchtvaartmaatschappijen te dwingen te betalen, is de ervaring van EUclaim. Vlucht-vertraagd.nl verwacht in zeker 15 procent van de huidige zaken de luchtvaartmaatschappij te moeten dagvaarden. EUclaim onderneemt de meeste juridische stappen tegen Zuid-Europese luchtvaartmaatschappijen zoals Vueling, TAP Air Portugal en prijsvechter Ryanair. De maatschappij is er in zo'n zaak bijvoorbeeld van overtuigd dat er sprake is van overmacht en dat die daarom niet hoeft te betalen, zegt Paul Vaneker van EUclaim. "Of de extra gemaakte kosten voor een passagier vinden zij bijvoorbeeld onredelijk of niet noodzakelijk." Luchtvaartmaatschappijen kunnen met de huidige chaos op Schiphol echter niet automatisch spreken van een noodsituatie, aldus Vaneker. "Ze kampen zelf ook met personeelstekorten. Als je zelf je personeel niet op orde hebt, dan behoort dat gewoon tot je business. Dan kun je je niet beroepen op overmacht."