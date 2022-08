Higuita toont beste punchbenen na 238 kilometer door Pools platteland

Op de venijnig steile laatste klim naar Przemyśl had Sergio Higuita de beste punchbenen. De Bora-renner had iets meer in zich op het 'muurtje' met stukken van 15 procent dan Pello Bilbao (Bahrain) en Quinten Hermans (Intermarché-Wanty) in de finale van de derde etappe van de Ronde van Polen.

Voor de Colombiaanse kampioen is het zijn vierde ritzege van het seizoen. De 25-jarige Higuita neemt ook nog de leiderstrui over van de Noor Jonas Abrahamsen.

238 kilometer

De renners hadden een lange werkdag op de fiets: 238 kilometer door het Poolse platteland. Na zo'n tweehonderd vrijwel vlakke kilometers kreeg het peloton nog vier nare klimmetjes als toetje. De puisten voorafgaand aan de slotklim heetten de Sólca (3 km á 5,3% met een kilometer gemiddeld 11,6%), de Kalwaria Pacławska (2,1 km á 9.3%) en de Gruszowa (2,5 km á 6.7%).

Op zo'n 25 kilometer van de streep keek het peloton Michel Hessmann, de laatste overgebleven vluchter van een groep van vijf, al in de rug, maar liet hem nog even spartelen. De dappere Hessmann keek niet achterom en bleef door buffelen. Bovenop de Gruszowa was het dan toch echt voorbij.

Het iets uitgedunde peloton stortte zich de afdaling in, naar het laatste klimmetje met finish bergop twintig kilometer verderop. UAE, Bahrain en Ineos hielden het tempo zo hoog dat niemand meer kon demarreren. Het was dringen naar de voet van de laatste klim, ook AG2R en BikeExchange drongen zich naar voren.