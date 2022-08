Ajax moet Bassey twee wedstrijden missen na rode kaart tegen PSV

Ajax moet het de eerste twee wedstrijden van het eredivisieseizoen stellen zonder verdediger Calvin Bassey. De Nigeriaans international is door de aanklager betaald voetbal drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk, na zijn rode kaart in het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal.

De 22-jarige Bassey maakte in de met 5-3 verloren wedstrijd zijn debuut bij Ajax, maar dat was geen succes. Hij kwam in de 62ste minuut in het veld, maar kon na ruim een kwartier alweer inrukken na een wilde tackle op PSV'er Ismael Saibari.

Bassey mist de wedstrijden van Ajax tegen Fortuna Sittard (uit) en FC Groningen (thuis). Hij is weer beschikbaar voor een eventueel eredivisiedebuut bij de uitwedstrijd tegen Sparta op 21 augustus.