Wekdienst 9/9: afscheid kardinaal Simonis • Uitspraak adoptiezaak Dilani

Goedemorgen! Vandaag is het afscheid van kardinaal Simonis in de Catharinakathedraal in Utrecht en de uitspraak volgt in de zaak van de geadopteerde Dilani Butink.

Eerst het weer: het is bewolkt en er valt geregeld wat regen of motregen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. In de avond zijn er opklaringen en wordt het overwegend droog.

De uitspraak in de zaak van de geadopteerde Dilani Butink volgt. Butink kan haar biologische ouders niet opsporen, omdat haar geboortepapieren niet in orde bleken te zijn. Nederland had daar volgens haar beter op moeten toezien.

Tien vrachtwagens gaan rondrijden met zonnepanelen op het dak. Het experiment wordt betaald met Europese subsidies - de transportsector omarmt het, maar ziet het slechts als een druppel op de 'hete duurzaamheidsplaat'.

Tien vrachtwagens gaan rondrijden met zonnepanelen op het dak. Het experiment wordt betaald met Europese subsidies - de transportsector omarmt het, maar ziet het slechts als een druppel op de 'hete duurzaamheidsplaat'.

In de Catharinakathedraal in Utrecht kunnen mensen afscheid nemen van kardinaal Simonis, hij was decennialang het gezicht van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Vandaag wordt de GP Faenza in Italië gereden door de MXGP-motocrossers, live te zien vanaf 13.15 uur op NOS.nl.

Wat heb je gemist? In het migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zijn meerdere branden uitgebroken. Veel migranten zijn het kamp uit gevlucht. Of er doden of gewonden zijn, is nog niet bekend. "Er woeden vaker branden in het kamp, maar deze is van een andere orde", zegt hulpverlener Karin Arendsen van Stichting Bootvluchteling tegen persbureau ANP. "Enorme delen van het kamp staan in brand of zullen afbranden." Arendsen en haar medische collega's zijn uit het kamp geëvacueerd. In Moria wonen een kleine 13.000 mensen, terwijl er plaats is voor zo'n 3000 mensen.

Ander nieuws uit de nacht: AstraZeneca en universiteit Oxford onderbreken studie naar coronavaccin: de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en de universiteit van Oxford onderbreken hun vergevorderde proeven met een mogelijk coronavaccin. Bij een proefpersoon is een mogelijk onverklaarbare ziekte geconstateerd. Het bedrijf zegt dat de onderbreking een routinemaatregel is.

'VWS probeerde maaltijdbezorgers corona-app te laten downloaden': het ministerie van Volksgezondheid heeft de Nederlandse Vereniging Van Maaltijdbezorgers verzocht om bezorgers te vragen de corona-app te downloaden, meldt NRC.

Twintigtal buren geëvacueerd na brand in leegstaand pand Heerhugowaard: in Heerhugowaard heeft de brandweer een grote brand in een leegstaand pand gecontroleerd laten uitbranden. De bewoners van een aantal appartementen ertegenover zijn vanwege de rook geëvacueerd.

En dan nog even dit: Cristiano Ronaldo heeft weer eens historie geschreven. De 35-jarige aanvaller slechtte in de Nations League-wedstrijd tussen Zweden en zijn Portugal (0-2) als eerste Europeaan de grens van 100 interlandgoals. Ronaldo mocht vlak voor rust aanleggen voor een vrije trap en schoot onberispelijk raak voor zijn jubileumtreffer. De enige andere speler die 100 of meer interlandgoals wist te maken was Ali Daei, de Iraniër eindigde uiteindelijk op 109. Ronaldo is naar verluidt vastbesloten ook dat record te breken.

Cristiano Ronaldo heeft weer eens historie geschreven - Reuters