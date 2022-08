Agractie na bellen met Remkes: 'gezegd wat wij van kabinet verwachten'

Boerenactiegroep Agractie heeft een document voor het kabinet aan bemiddelaar Remkes gestuurd waarin de leden "uiteenzetten op welke punten wij stappen vanuit het kabinet verwachten". Dat meldt de groep na een telefoongesprek met Remkes.

Of Agractie in gesprek wil met de VVD-coryfee hangt af van de reactie die de activisten op het document krijgen, van Remkes zelf of van premier Rutte. Afgesproken is dat deze reactie "binnen enkele dagen" komt, zegt de groep.

Volgens Agractie heeft Remkes uitgelegd dat zijn rol niet die van bemiddelaar zal zijn, maar van "een onafhankelijk voorzitter/gespreksleider". "De partijen hierin zijn gelijkwaardig, met een gelijkwaardige inbreng en positie", schrijft Agractie over het kabinet en zichzelf.

Afgelopen zaterdag zei voorman Bart Kemp van de groep te willen bellen met Remkes, om te praten over zijn uitnodiging voor een gesprek. Vorige week stuurde Remkes een officiële uitnodigingsbrief naar boeren- en natuurorganisaties om te komen praten over de stikstofplannen van het kabinet.