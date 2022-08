Banken schrappen negatieve rente op banktegoeden

De negatieve rente zat de banken naar eigen zeggen ook niet lekker, betoogde Rabobank-baas Wiebe Draijer. "Wij vinden negatieve rente een onwenselijk verschijnsel voor onze klanten en voor de economie als geheel. Het financiële systeem is niet ingericht op een situatie waarin rentes langdurig negatief zijn."

De negatieve rente geldt tot nu toe voor het banktegoed boven de 100.000 euro. Op bedragen tot 100.000 euro geven sommige banken 0,01 procent rente, of helemaal geen rente. Het rentebeleid van banken verschilt onderling. Ze trekken niet één lijn, want dat lijkt op verboden prijsafspraken.

De Rabobank schaft vandaag als eerste grootbank de negatieve rente van 0,5 procent af op banktegoeden boven de 100.000 euro. ABN Amro verlaagt de negatieve rente naar 0,25 procent. De twee andere grootbanken ING en Volksbank (SNS, ASN) doen het pas per 1 oktober. Het is het directe gevolg van de recente renteverhoging door de Europese Centrale Bank (ECB).

0,5 procent boeterente voor het teveel boven de 100.000 euro klinkt als niet veel, maar voor bijvoorbeeld 50.000 euro te veel banktegoed is het 250 euro per jaar.

Spaargeld dat geld kost in plaats van rendeert en door inflatie alleen maar slinkt, voelt niet goed. En die 0,01 procent rente over het spaartegoed is natuurlijk ook niets en levert slechts 1 euro op voor elke 10.000 euro.