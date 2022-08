Duizenden fans huldigen Wiegman & co: 'Zij was het ontbrekende ingrediënt'

Een antwoord op die vraag is in dit stadium lastig te geven, maar ook niet meer zo relevant. Belangrijker is dat vandaag de dag vrijwel geheel voetbalminnend Engeland Wiegman kent. Daags na de gewonnen EK-finale wordt de 'nederige heldin' uitbundig toegejuicht op een volgepakt Trafalgar Square in Londen.

Op hun beurt laten de speelsters weten blij te zijn met de Nederlandse coach. "Zij was het ontbrekende ingrediënt dat Engeland zocht", aldus aanvoerster Leah Williamson. "Zij heeft ons samengebracht. Ze staat toe dat we onszelf zijn en jullie hebben ons zien genieten dit toernooi."

Kranten lovend

Ook de Engelse kranten hebben lovende woorden voor Wiegman. "Zij is de vrouw die geschiedenis heeft geschreven", aldus The Daily Mail. "Zij is de vrouw die voetbal naar huis heeft gebracht. Zij is de vrouw die dit land z'n eerste grote trofee heeft bezorgd sinds 1966. En ze was de kalmste vrouw in Wembley toen het laatste fluitsignaal klonk."

Vooral over haar wisselbeleid zijn de kranten te spreken. "Opnieuw bleken haar wissels cruciaal, want Ella Toone en Chloe Kelly scoorden allebei. Wiegman wist precies wat nodig was. Wat een genie!", is The Daily Mirror van mening.