Gewonde aangehouden na vondst dode vrouw onder viaduct

De gewonde vrouw die vanochtend werd aangetroffen bij een dode vrouw onder een viaduct over de N18 in Haaksbergen is opgepakt, meldt de politie. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Wat haar rol is geweest is volgens de politie onderwerp van onderzoek.

Volgens de politie wijzen de sporen op een mogelijk misdrijf, maar een politiewoordvoerder wil vanwege het onderzoek niet zeggen om welke sporen het gaat. De identiteit van de aangehouden vrouw is bekend. Zij ligt aanspreekbaar in het ziekenhuis. Wie de overleden vrouw is, moet nog officieel worden vastgesteld.

In de omgeving van het viaduct werden ook twee fietsen gevonden. Die blijken van de vrouwen te zijn. Onduidelijk is nog hoe ze op de provinciale weg terecht zijn gekomen. Langs de weg staan hekken. Wel is er naast het viaduct een metershoge trap naar beneden. Maar die trap is afgesloten met een hek.

Weg was dicht

De plek waar de twee vrouwen vannacht werden gevonden, ligt zo'n 2 kilometer van de bebouwde kom van Haaksbergen en bijna 4 kilometer buiten Boekelo. Het viaduct gaat over de provinciale weg N18 en bevat een weg, een fietspad en een spoorlijn van de stoomtrein tussen Haaksbergen en Boekelo.

De N18 en het viaduct waren enige tijd afgesloten voor onderzoek, maar zijn inmiddels weer open.

Onderzoek op de plaats van het incident: