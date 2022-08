Automobilist die doorreed na ongeluk Eindhoven meldt zich

De man die vermoedelijk afgelopen weekend in Eindhoven twee fietsers aanreed en ze ernstig gewond achterliet, heeft zich gisteravond bij de politie gemeld. Het gaat om een 22-jarige Eindhovenaar, meldt Omroep Brabant.

De automobilist schepte de twee zaterdagochtend rond 04.00 uur in een woonwijk. De aangereden fietsers zijn een man en een vrouw van 30 jaar uit Eindhoven. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. Vooral de man is er ernstig aan toe, schreef Omroep Brabant zaterdag.

De automobilist reed met hoge snelheid door, maar sloeg een paar honderd meter verderop over de kop en belandde tegen een lantaarnpaal. Daarna ging hij er lopend vandoor.