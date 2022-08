Negen brandweerlieden gewond bij bestrijding bosbrand Zuid-Frankrijk

Bij een bosbrand in het zuiden van Frankrijk zijn negen brandweerlieden gewond geraakt. Een van hen is zwaargewond, melden de autoriteiten.

De brand brak gistermiddag uit in de buurt Aubais in het departement Gard, in de omgeving van Montpellier. Volgens de brandweer is de brand "na een lange strijd" onder controle. Er werden in totaal 670 brandweerlieden ingezet.

Het vuur was in een dennen- en eikenbos in de buurt van een afvalverwerkingscentrale. Er ging zo'n 370 hectare in vlammen op. Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. De politie onderzoekt dat. Geëvacueerde inwoners kunnen inmiddels weer terug naar huis.

Volgens de brandweer zal het nog enkele dagen duren voor de brand volledig is geblust. Twee schuren en een stacaravan zijn verwoest, maar tientallen andere huizen zijn gered dankzij de inzet van blusvliegtuigen- en wagens. Wel is er schade aan woningen, meldt nieuwszender Franceinfo.